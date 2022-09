Ukraina e papërmbajtshme, “bombardon” me pesë gola Armeninë

E jashtëzakonshme ishte fitorja e Ukrainës ndaj Armenisë në “Vazgen Sargsyan Republican Stadium”. Ukrainasit triumfuan me 5 gola dhe njëkohësisht morën kreun e grupit 1 në Leaguen B të Nations League.

Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 0-1, me golin e vetëm që u realizua nga Tymchyk në minutën e 22’.

Ndërsa në fraksionin e dytë ukrainasit do të ishin dominues të padiskutuar dhe do të shënonin edhe katër gola të tjerë. Me Zubkov që realizoi në minutën e 57’, Dovbyk në minutën e 69’, Ignatenko realizoi në minutën e 81’, ndërsa Bovbyk do të gjente golin e dytë personal dhe do të vuloste rezultatin e kësaj sfide në minutën e 84’.

Kështu Ukraina rikthehet te fitorja, pasi në fundjavë pësoi disfatë 3-0 përballë Skocisë.

Pas këtij takimi Ukraina kryeson Grupin 1 të League B me 7 pikë, ndërsa Armenia rendiet e fundit me vetëm 3 pikë.