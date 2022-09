Uli Neymar në stol, trajneri Galtier shpjegon arsyet e vendimit!

PSG triumfoi për të dytën ndeshjen me radhë në kampionat teksa pas fitores me Toulouse këtë herë, parisienët nuk falën në transfertë teksa mposhtën me rezultatin 0-3, Nantes. Dy gola u shënuan nga Kylian Mbappe dhe një tjetër nga Nuno Mendes teksa protagonist ishte edhe Messi me dy asistë.

Por, ai që mungoi në “festë” ishte Neymar me brazilianin që u aktivizua vetëm në minutën e 63-të kur zëvendësoi Mbappe. Pas sfidës, trajneri Christophe Galtier shpjegoi edhe vendimin për të ulur në stol 30-vjeçarin ku shpjegoi se i duhet të mendonte edhe për ndeshjen e radhës në Champions League ndaj Juventus.

“Është një periudhë ku po luajmë shumë ndeshje, thuajse në çdo tre apo katër ditë. Futbollistët e kuptojnë se nuk mund të jenë në gjendje të luajnë gjithë kohën nga 95-minuta. Kam folur me lojtarët, edhe në mënyrë individuale ndërsa duhet të kuptojnë që të kenë një sjellje korrekte edhe kur aktivizohen nga stoli”, u shpreh Galtier.