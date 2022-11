Ultrasit e skuadrës së lojtarit shqiptar kundër presidentit: Modeli i tij arroganca, e kemi toleruar shumë

Massimo Cellino, presidenti i klubit të Brescia-s në Serinë B, ka përfunduar nën akuzën e ultrasve të skuadrës të cilët janë të shqetësuar për modelin me të cilin administrohet klubi i tyre i zemrës. Ultrasit nëpërmjet një deklarate bëjnë të ditur se Cellino nuk është aspak njerëzor dhe se modeli i tij është ai i arrogancës.

“E pritëm Cellinon me shpresë të madhe se më në fund një pronar italian do të na rikthente dinjitetin dhe do t’i siguronte tifozerisë vendin e merituar. Brenda një viti ai rinovoi stadiumin, ndërtoi një qendër sportive dhe më pas na riktheu në Serinë A. Por, në vitet që pasuan nuk kishte më asnjë program, u “dogjën” disa trajnerë dhe drejtues, por mbi të gjitha, presidenti nuk ishte aspak njerëzor.

Modeli i tij i të bërit futbolli ishte i mbështetur mbi arrogancën dhe pritja nuk mund të sjellë gjë tjetër veçse rezultate negative që po i përjetojmë aktualisht. E kemi toleruar menaxhimin e tij për shumë kohë dhe nuk kemi kërkuar asgjë në shkëmbim, përveç një skuadre që të fal kënaqësi dhe ikën nga mediokriteti.

Nuk ka ndryshuar asgjë, përkundrazi jemi më keq. Do të jemi gjithnjë mbështetës ndaj fanellës pa asnjë interes në të mirë dhe në të keq”, shkruhet në deklaratën e ultrasve breshianë.

Kujtojmë se pjesë e Brescia-s është edhe lojtari shqiptar Emanuele Ndoj që në këtë sezon numëron tetë paraqitje dhe dy gola në Serie B.