“Unë zëvendësues i Benzema? Më vjen për të qeshur”, Haaland: Jam një djalosh normal me flokë të gjatë!

Erling Haaland ishte padyshim një nga lëvizjet më të bujshme të kësaj merkato verore me sulmuesin norvegjez që zgjodi të transferohej në radhët e Manchester City. Deri më tani, adaptimi me skuadrën e drejtuar nga trajneri Pep Guardiola ka shkuar më së miri për 22-vjeçarin që ka shënuar tre gola në tre ndeshje të Premier League. Në një intervistë të fundit, Haaland thekson se nuk ia vë veshin kritikave ndërsa shton se i vjen për të qeshur kur e cilësojnë si zëvendësuesin e Benzema te Real Madrid.

“Unë nuk merrem me kritikat, kur jam në fushë mendoj të stërvitem dhe të bëj më të mirën. Më pas shkoj në shtëpi të pushoj dhe shkëputem nga të gjithë lajmet. Ana ime psikologjike është shumë e rëndësishme dhe duhet të kujdesem për të. Unë punoj me trajnerin për ekipin dhe kjo është e gjithë detyra ime.

Guardiola? Nuk kishte nevojë të më fliste shumë për të më bindur të kaloja te City. Ai është një trajner special dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Të gjithë e dimë mirë se çfarë ka bërë ai për klubet e tija, por edhe për lojtarët dhe futbollin në përgjithësi. Dhe unë dua të jem pjesë e kësaj, mendoj se mund të argëtohemi shumë të dy.

Fama? E di që në rrugë nuk jam një person në dukje normal, jam i gjatë dhe me flokë blondë të gjatë. Të gjithë më shohin, por nuk ankohem, babai im që ka luajtur futboll më ndihmon shumë të qëndroj me këmbë në tokë. Unë gjithnjë do ta mbaj mend se nga vij dhe nuk do të ndryshoj.

Unë si zëvendësues i Benzema? Këto thashetheme ndodhin në botën e futbollit. Më vjen për të qeshur, unë nuk mendoj shumë për këto. Unë dua të jem i përqëndruar te fusha dhe nëse do merresha me fjalë të tilla, atëherë nuk do të isha i fokusuar te detyra ime”, u shpreh Haaland.