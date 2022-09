“Uroji fat të keq dikujt tjetër”, Dani Alves tallet me klubin e tij për gabimin trashanik

“Uroji fat të keq dikujt tjetër”. Ky është reagimi sa ironik aq edhe serioz i mbrojtësit brazilian, Dani Alves, ndaj klubit tëtij meksikan, Pumas, pas një gabimi të rëndë në një njoftim zyrtar. “Kërkojmë falje për keqkuptimin”, ishte ndjesa e menjëhershme e klubit.

Le ta sqarojë më mirë këtë situatë: që në muajin korrik, siç dihet, mbrojtësi brazilian u transferua në Meksikë, te Pumas, pas largimit nga Barcelona.

Për të objektivi është vetëm një: të shkojë në Botërorin e Katarit me Brazilin. Do të ishte hera e tretë në karrierë pjesëmarrja me “Seleçaon” në eventin madhor të futbollit për një nga futbollistët më të suksesshëm në histori.

Botërorin i fundit, atë të Rusisë, Dani Alves e humbi për shkak të këputjes së ligamentit të gjurit. Ato kohë, Alves ishte pjesë e PSG-së. Pikërisht ky fakt e lëndoi më shumë kur lexoi këtë njoftimin e gabuar të Pumasit”: “Dëmtim i ligamentit kolateral të gjurit të djathtë”.

Me pak fjalë, jo saktësisht skenari më i mirë i mundshëm pak muaj para Kupës së Botës në Katar, por, në fakt, dëmtimi nuk kishte ndodhur.

Dani Alves me anë të një postimi në Twitter fillimisht e ka mohuar me ironi, më pas ka shpjeguar arsyet e vërteta të fizike që e bënë të humbasë ndeshjen ndaj Juarez, në transfertë.

“Shoku im, Diogo, më goditi në stërvitje, prandaj nuk udhëtova me ekipin si masë paraprake”.

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂!

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei 🤦🏾‍♂️ https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Klubi i Pumasit ka fshirë menjëherë deklaratën e gabuar dhe i ka kërkuar falje brazilianit, përmes një komunikate të re.

“Lojtari mori një goditje në gju, kështu që do ta bëjë pushim. Janë publikuar informacione të gabuara, ndaj i kërkojmë falje Dani Alvesit për keqkuptimin.”

Me pak fjalë, në moshën 39-vjeçare, Kampionati Botëror i Dani Alves është ende i sigurt: ai po pret një telefonatë nga Tite.