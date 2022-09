US Open/ Carlos Alcaraz mposht italianin dhe kualifikohet në gjysmëfinale

Jannik Sinner është jashtë US Open, që është turneu i katërt sezonal Grand Slam, i cili zhvillohet në fushat e forta të Qendrës Kombëtare të Tenisit USTA Billie Jean King” në Flushing Meadows, Nju Jork (60,000,000 dollarë).

21-vjeçari nga Sesto Pusteria, numri 13 në renditje dhe i 11-ti në klasifikimin e favoritëve për fitimin e turneut, humbi në çerekfinale nga Carlos Alcaraz në pesë sete me rezultatin 3-6, 7-6, 7-6, 5-7, 3-6. Në gjysmëfinale spanjolli do të përballet me amerikanin Francis Tiafoe, i cili mundi rusin Andrey Rublev.