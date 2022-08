US Open rezervon surpriza në raundin e parë/ Eliminohet një prej favoritëve, kalon Kyrgios

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur një prej turneve më të rëndësishëm në botën e tenisit, US Open. Menjëherë, nuk kanë munguar surprizat teksa është eliminuar që në raundin e parë një prej atyre që mund të konsiderohej edhe si favorit për triumfin final. Fjala është për Stefano Tsitsipas teksa tenisti grek, numër pesë në botë u mposht nga Galan Riveros me shifrat 1-3.

Kolumbiani triumfoi duke dominuar në dy setet e para me rezultatin 0-6 dhe 1-6, ndërsa në setin e tretë, greku provoi të rikthehej në lojë duke fituar me shifrat 6-3. Gjithsesi, setin e katërt, Galan numri 94 në renditjen botërore e mbylli në shifrat 5-7 duke fituar edhe komplet ndeshjen teksa në raundin e ardhshëm e pret sfida me Thompson.

Ndërkaq, një biletë për në raundin tjetër siguroi edhe Nick Kyrgios. Australiani nuk e pati të vështirë sfidën ndaj bashkëkombasit të tij asutralian, Kokkinakis duke triumfuar pastër në tre sete me shifrat 6-3, 6-4 dhe 7-6. Tashmë, Kyrgios e pret sfida me Bonzi. Sa i takon femrave, Serena Williams kaloi në dy sete, 3-6, 3-6 Kovinic ndërsa në raundin pasardhës e pret përballja me estonezen Kontaveit.

Turneun e US Open mund ta ndiqni në Eurosport nëpërmjet platformës DigitAlb.