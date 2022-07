Uzuni ka një partner të ri në sulm, Granda prezanton ish-in e Real Madrid

Pas nëntë viteve në Itali, Jose Maria Callejon është rikthyer në Spanjë. Ish-futbollisti i Napolit dhe Fiorentinës në Serie A, ka firmosur një kontratë njëvjeçare me Granadën ndërsa ka edhe opsionin e rinovimit për një tjetër sezon në varësi të rezultateve dhe rëndësisë që do të marrë në skuadër.

Kjo do të jetë aventura e tretë për 35-vjeçarin në Spanjë pas Real Madrid dhe Espanyol, por me siguri Granada është destinacioni ideal për sulmuesin anësor duke qenë se shtëpia e fëmijërisë është vetëm 60 km larg. Në klubin e Granadës, Callejon do të bashkëpunojë në sulm me Myrto Uzunin i cili pas një gjashtëmujore me natyrë ambientimi, pritet që të ketë më shumë përgjegjësi në formacionin titullar.

Marrëveshja me Callejon cilësohet si një nga goditjet më të mëdha për Granadën duke njohur eksperiencën që spanjolli ka grumbulluar gjatë këtyre sezoneve në Itali, apo edhe falë aktivizimit me Real Madrid.

Kujtojmë se klubi i Granadës nuk mundi të mbijetonte në elitë sezonin e kaluar, megjithatë drejtuesit po punojnë për t’u rikthyer në një kohë sa më të shkurtër.