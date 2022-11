Van Gaal flet për Barçën: Busquets drejt largimit dhe vendin e tij e merr një holandez

Trajneri i Holandës dhe njëkohësisht ish-trajneri i Barçës, Louis Van Gaal, një javë para fillimit të Kupës së Botës në Katar, vlerësoi një nga lojtarët e tij që luan për katalanasit, Frenkie de Jong.

Përveç kësaj, ai siguroi se me largimin e mundshëm të Sergio Busquets në fund të sezonit, pasi kontrata e tij përfundon në 2023, do të hapet një panoramë e re për mesfushorin holandez.

“E kam thënë që më parë se De Jong nuk do merr hapësira të mjaftueshme prej Busquets. Por tani që Busquets do të largohet, Frenkie do të zërë vendin e tij dhe ky është pozicioni i tij më i mirë“,-tha ai.

Ish-trajneri i Barçës në dy faza të ndryshme (1997-2000 dhe 2002-2003) theksoi gjithashtu rëndësinë e mesfushorit te Holanda.

“Është shumë i rëndësishëm. Nëse kundërshtari dëshiron të na bllokojë, Frenkie është njeriu që mund të ndryshojë situatën,”-shtoi tekniku.

Van Gaal, i cili në Kupën e Botës 2014 në Brazil drejtoi ekipin e vendit të tij dhe e udhëhoqi atë në vendin e tretë pas rënies në gjysmëfinale kundër Argjentinës me penallti, deklaroi se grupi i tij i lojtarëve është “përrallor”.