Van Gaal shpjegon ftesën për Depay-n dhe mungesën e portierit veteran

Louis van Gaal, trajner i Holandës, ka shpjeguar vendimin e tij për të thirrur Memphis Depay në Kupën e Botës “Katar 2022”, edhe pse nuk ka luajtur prej javësh te Barcelona për shkak të lëndimit që pësoi nga mesi i shtatorit.

“Memphis është mirë nga ana mjekësore. Ai mund të jetë në stol kundër Senegalit… Gjithmonë kam thënë se lë një mundësi të hapur për Memphisin, ashtu si për Frenkie de Jong. Jo gjithmonë zgjidhen lojtarët më të mirë, por ata që i shërbejnë më mirë ekipit. Duhet të jemi të bashkuar për pesë javë”.

Në këtë kuptim, ai ka mbështetur edhe zgjedhjen e ish-lojtarit të Barçës, Xavi Simons, i cili tani po shkëlqen në radhët e PSV Eindhovenit:

“Ai ka luajtur dhe ka spikatur në një sërë ndeshjesh në kampionatin holandez”.

Vetë Simons ka reaguar pa shpalljes së listës nëpërmjet një postimi në Twitter.

“Nuk ka fjalë për të përshkruar se si ndihem. Një ëndërr e bërë realitet”.

Words cannot describe how I feel right now!!!! This is a dream come true, thank you to my family and the people closest to me, and especially to my mom, my brother and my sister for always having my back and loving me unconditionally!!!!

We are going to #Qatar2022!!! 🇳🇱🦁🌎 pic.twitter.com/FsuMvcmSO4

— Xavi Simons (@xavisimons) November 11, 2022