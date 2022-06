Vanoli nuk është më trajner i Dinamos, klubi në kërkim të zëvendësuesit

Rodolfo Vanoli nuk do të jetë më trajner i Dinamos. Tekniku italian, që drejtoi blutë e kryeqytetit në javët e fundit të kampionatit dhe nuk ia doli t’i mbajë në elitën e futbollit shqiptar, nuk do të rikthehet më në pankinën e Dinamos për sezonin e ardhshëm.

Ndonëse në javët e fundit Vanoli deklaroi se ka një projekt afatgjatë me drejtuesit dhe se në sezonin e ri do të synojnë triumfin në Kupën e Shqipërisë dhe ngjitjen në Superiore, duket se në klubin dinamovit nuk kanë pasur plane të njëjta me italianin.

Ka qenë vetë klubi i Dinamos, që në një komunikatë zyrtare, ka njoftuar se është në negociata me disa emra, për të gjetur trajnerin e ri, që do të drejtojë skuadrën sezonin e ardhshëm në Kategorinë e Parë, duke lënë të kuptohet se me Vanolin është mbyllur gjithçka.