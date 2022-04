Vanoli: Për mbijetesën duhet karakter, kemi humbur edhe me Sofranac e Imamin

Trajneri i Dinamos, Rodoflfo Vanoli u shfaq mjaft i zhgënjyer për humbjen ndaj Egnatias, teksa mori përsipër të gjithë përgjegjësitë dhe paralajmëroi ndryshime të shumta, duke nisur nga ndeshja e radhës.

Italiani konfirmoi besimin te mbijetesa, teksa shpjegoi edhe arsyet pse mungonin dy nga titullarët e mbrojtjes, si Imami e Sofranac.

“Prisja një ndeshje tërësisht ndryshe, por nuk shkoi ashtu si e kishim përgatitur dhe bëmë një hap pas në mënyrën e lojës. Mendoj se lojtarët duhet të vënë veten e tyre në vendin e tifozëve, të cilët erdhën edhe sot për të na mbështetur dhe që duhen respektuar.

Kemi keqardhje, pasi kjo ishte një ndeshje që nuk duhej humbur. Në këtë situatë duhet të përballem me lojtarët dhe t’i pyes se kush ka karakterin për të luajtur dhe shpëtuar Dinamon, pasi në të kundërt është më mirë të luajmë me të rinjtë.

Sofranac dhe Imami janë dy lojtarë pjesë të ekipit, që kanë luajtur të gjithë ndeshjet dhe rezultatet kanë qenë ato që kanë qenë. Ndoshta kishin nevojë të pushonin, pasi kanë luajtur shumë, por nuk dua të flas për individë të veçantë, por për ekipin në tërësi.

Duhet të shpëtojmë patjetër, pasi unë kam ardhur me objektiv të qartë dhe deri në këto momente, i kam arritur gjithmonë synimet e mia. Nuk kam ardhur këtu për pushime, por për të drejtuar një klub të madh si Dinamo, që mund të bëjë shumë më mirë. Përgjegjësi kryesor jam unë dhe vë fytyrën time për të kërkuar ndjesë për këtë paraqitje, por të hënën futbollistët duhet të përballen me mua dhe të marrin përgjegjësitë. Futbolli nuk luhet me emra, por me dëshirë për të luftuar për çdo top. Jemi në këtë situatë, pasi na ka munguar jo vetëm agresiviteti, por edhe një pjesë e mirë e cilësitë. Jemi në pikën zero dhe duhet të rinisemi duke punuar”, u shpreh Rodolfo Vanoli.