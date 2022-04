Varësia nga videolojërat, Agueros iu bllokua karta pasi shpenzoi 10.000 në dy javë

Videolojërat janë nga mjetet më argëtuese jashtë fushës së lojës për një futbollist, ndërsa së fundmi edhe Sergio Aguero ndan eksperiencën e tij me një të tillë. Tashmë, me statusin e ish-futbollistit, argjentinasi tregon se është i fiksuar me “The Grand Mafia”, një lojë e cila ka të bëjë me strategjitë për të fituar territor dhe pushtet.

Madje, për t’u bërë i famshëm në këtë lojë virtuale dhe për të rritur profilin e tij, Aguero ka shpenzuar edhe para, madje një shumë aspak inferiore si 10.000 euro në dy javë.

Ndërsa, sulmuesi ka shkuar deri në pikën kur banka i ka bllokuar kartën e llogarisë pasi lëvizjet e parave nisën të bëheshin të shpeshta. Megjithatë, tashmë Aguero e ka në duar situatën edhe pse shpeshherë ndan me ndjekësit e tij momente nga loja. Edhe pse në ditët në vijim, ish-sulmuesi do ta ketë kohën e reduktuar për lojërat, pasi do të jetë pjesë e stafit të Argjentinës për në Kupën e Botës.