Veliaj takim me delegatët, dëshmon tendencën për ndërhyrje në zgjedhjet e FSHF-së (video)

Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, ka mbajtur një fjalim përballë delegatëve të Tiranës para zgjedhjeve për kreun e Shoqatës së Tiranës këtë të hënë. Nga planet që “SuperSport” ka siguruar, mund të shihet që pjesë e takimit të zhvilluar në ambientet e “Hotel Tiranës”, këtë të diel, mori pjesë, krahas numrit 1 të bashkisë dhe nënkryetari Arbjan Mazniku dhe Plarent Ndreca, së bashku me delegatët që do të marrin pjesë në zgjedhjen e Kryetarit të Shoqatës Rajonale Tiranë, garë që do të zhvillohet mes Krenar Alimehmetit dhe Eduart Prodanit. Pas takimit, asnjë nga delegatët, të cilët ishin pjesëmarrës në këtë takim me kryetarin e Bashkisë, nuk pranuan që të prononcoheshin.

Burime bëjnë me dije se Veliaj ka lënë porositë e fundit për të gjithë ata që do të kenë të drejtën e votës në këto zgjedhje, duke konfirmuar dhe një herë tjetër tendencën për të qenë protagonist në zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Pak ditë më pare, ishte Federata Shqiptare e Futbollit ajo që deklaroi se kishte pasur tentativa për të ndikuar në forma të ndryshme në zgjedhjeve delegatëve, duke reklamuar këto ndërhyrje dhe në organet ndërkombëtare si UEFA dhe FIFA.