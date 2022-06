Vendim historik në Gjermani, transgjinorët, interseksualët, të lirë të zgjedhin…

Në Gjermani, duke filluar nga sezoni i ardhshëm, personat transgjinorë, interseksualë dhe jobinarë do të mund të zgjedhin nëse do të luajnë futboll me ekipet e meshkujve apo femrave.

Vendimi historik i promovuar nga Federata Gjermane e Futbollit do të integrohet në të gjitha rregulloret e futbollit amator, profesionist dhe futsal dhe rrjedh nga vendimi i qeverisë që u lejon regjistrimin si “ndryshe” duke filluar nga viti 2018.

“Të gjithë duhet të jenë në gjendje të luajnë futboll: transmetimi i vlerave përmes futbollit, duke promovuar diversitetin, si dhe parandalimi dhe eliminimi i diskriminimit, edhe në bazë të gjinisë, është një nga objektivat e Federatës. Futbolli është sinonim i diversitetit dhe DFB është gjithashtu e përkushtuar ta respektojë atë”.