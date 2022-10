Vendimet e Disiplinës/ Grent Halili nuk i mban nervat dhe pezullohet, dënohet edhe Çela i Kastriotit

Komisioni i Disiplinës publikoi vendimet në lidhje me zhvillimet në javën e fundit të futbollit shqiptar. Bie në sy dënimi prej tetë ndeshjesh i zyrtarit të Tiranës, Grent Halili për sjellje josportive ndaj zyrtarit të ndeshjes në ndeshjen ndaj Laçit. Sakaq, edhe Emiljano Çela i Kastriotit dënohet me tetë ndeshje pezullim për shkak të sjelljes josportive ndaj zyrtarit të ndeshjes Nga ana tjetër, Partizani dhe Teuta gjobiten për shkak të mosvendosjes së stemës me logon e Abissnet Superiore.

Vendimet e Disiplinës: