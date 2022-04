Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës, e pëson Kukësi

Komisioni i Disiplinës ka publikuar vendimet në lidhje me javën e fundit në futbollin shqiptar teksa bie në sy dënimi me gjobë i Kukësit në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë për sjellje të gabuar të spektatorëve në impiantin e ri “Kukës Arena”. Ndërkaq, dënimet e tjera lidhen me kategoritë inferiore ku nuk mungojnë edhe pezullimet afatgjata, ndërsa hapet hetim për ndeshjen Bulqiza-Veleçiku e përfunduar me rezultatin 0-15.

Vendimet e Komisionit të Disiplinës: