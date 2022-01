Vendim i papritur, Partizani njofton largimin e mbrojtësit

Tjetër “skarcim” te Partizani në këtë merkato dimërorë. Klubi i kuq ka zyrtarizuar “divorcin” me mbrojtësin Dajan Shehi, i cili mbërriti te 16-herë kampionët e Shqipërisë pas aventurës me Vllazninë.

Në takimin e kësaj të shtune, kundër Kastriotit, qendërmbrojtësi ishte në stol dhe nuk u aktivizua nga trajneri Mehmeti edhe pas dëmtimit të Eneo Bitrit, çka tregon që kishte humbur shumë në hierarki. Gjatë këtij sezoni, Shehi është aktivizuar vetëm në gjashtë ndeshje të Superiores, për një total prej 348 minutash.

Njoftimi i Partizanit:

“FK Partizani njofton përfundimin e bashkëpunimit me Dajan Shehin. Mbrojtësi 24-vjeçar ka vendosur sot të ndërpresë me mirëkuptim kontratën me klubin.

KF Partizani falënderon Dajan Shehin për kontributin e dhënë me fanellën e kuqe, duke i uruar njëkohësisht suksese në karrierën e tij sportive.”