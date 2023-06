Vera europiane, SuperSport sjell skuadrat nga Ilirida në shtëpitë e shqiptarëve

Vera do të jetë e nxehtë për disa prej ekipeve shqiptare që do të garojnë në arenën ndërkombëtare. Katër nga Shqipëria, po kaq nga Kosova dhe tri skuadra nga Maqedonia e Veriut do të angazhohen duke nisur nga korriku në kompeticionet e UEFA-s. Me qëllimin dhe objektivin për të patur një rrugëtim sa më të gjatë në Europë.

Tri skuadrat shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Struga, Shkupi dhe Shkëndija, që dominuan sezonin e fundit, do të keni mundësinë t’i ndiqni në ekranin e Supersport/Digitalb. Nga Lituania në Shkup, ekipet do të kenë mbështetjen maksimale në rrugëtimin e tyre europian.

Struga kampione do të ndeshet në raundin e parë të kualifikueseve të Champions League me kampionët e Lituanisë, Zalgiris. Skuadra e Shpëtim Duros kërkon ta nisë me këmbën e mbarë këtë edicion në Europë, me ëndrrën e madhe për të shkuar sa më larg në turneun e më të fortëve.

Sfida e parë do të luhet në transfertë në datën 11 korrik (ora 18:00). Dy ditë më vonë, po në Lituani, vizitor do të jetë Shkupi. Nënkampionët e Maqedonisë së Veriut, do të matin forcat me Hegelmann Litauen, në Conference League.

Me qëllimin që një javë më vonë në shtëpi të festojnë kualifikimin. Shkupi-Hegelmann Litauen do të luhet të enjten e 13 korrikut (ora 19:00).

Në të njëjtën ditë (20:00) në fushë do të zbresë dhe Shkëndija e Tetovës. Që në Shkup do të presë skuadrën e Haverfordwest County. Kuqezinjtë janë një skuadër me shumë eksperiencë në arenën ndërkombëtare.

Ndaj vizitorëve nga Uellsi duan të mos zhgënjejnë, për të shkuar me një avantazh në transfertën e Mbretërisë së Bashkuar.

Tri skuadrat e Iliridës do të vijnë në shtëpinë e të gjithë shqiptarëve përmes Supersport/Digitalb, që në këtë verë do të sjellë të tjera surpriza për tifozët shqiptarë.