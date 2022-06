Verë me dyer të hapura për Realin, të paktën 6 futbollistë me valixhet gati

Pasi mbylli sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme, duke u shpallur kampion i Spanjës e më pas i Europës, Reali i Madridit pritet të përjetojë një verë me dyer të hapura, pasi do të përballet me shumë lëvizje futbollistësh.

Kështu deri tani nga madrilenët janë larguar Isco, Marcelo dhe Bale, të cilëve u përfundoi kontrata dhe nuk bënin pjesë në planet e klubit, ndaj nuk morën një tjetër ofertë për rinovim.

Krahas tyre, plot 6 futbollistë të tjerë “Los Blancos” janë me valixhet gati dhe pritet të largohen këtë verë, pasi kanë luajtur pak ose aspak dhe nuk bëjnë pjesë në planet e Ancelottit për sezonin e ri.

Portieri ukrainas Lunin, mbrojtësi Vallejo, mesfushori Ceballos dhe sulmuesit Asensio, Mariano e Joviç janë 6 futbollistët që pritet të lënë Madridin këtë verë, pasi kanë gjetur pak ose aspak hapësira gjatë sezonit.

Klubi madrilen synon t’i shesë, në mënyrë që të arkëtojë sa më shumë para, megjithatë ndonjë prej tyre mund të përfundojë edhe në huazim për të paktën sezonin e ardhshëm.

Përveç tyre, do të qëndrojnë pak ose aspak në Madrid edhe Odriozola, Mayoral e Reiner, që sezonin e kaluar ishin në huazim dhe pritet të shiten përfundimisht, ose të huazohen sërish edhe në të ardhmen.

Ndërkohë, mediat pranë Realit konfirmojnë se buxheti në dispozicion për merkaton në hyrje është plot 350 milionë euro, me Florentino Perez që duket i vendosur të kënaqë pretendimet e Ancelottit, për të afruar të paktën 3-4 lojtarë me peshë në “Santiago Bernabeu”.