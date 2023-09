Verstappen pa rivalë, i pari edhe në Japoni! Red Bull feston titullin e gjashtë

Max Verstappen rikthehet te fitorja në Formula 1. Kampioni holandez dominoi në Çmimin e Madh të Japonisë, e 16-ta e kampionatit botëror.

Piloti i Red Bull u rendit i pari, teksa podiumi u kompletua nga Lando Norris (McLaren) dhe Oscar Piastri (McLaren).

