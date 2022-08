Veterani i Barçës pranon uljen e pagës për dy vitet e fundit në kontratë

Gerard Piqué është në negociata të avancuara me Barcelonë për të rënë dakord për ulje të pagës. Mbrojtësi e ka rinovuar kontratën në tetor 2020 me bordin e mëparshëm i drejtorëve, në të njëjtën datë me

Mbrojtësi qendror katalanas është i gatshëm të përfitojë më pak në dy sezonet shtesë që u nënshkruan pothuajse dy vjet më parë për të ndihmuar klubin në mes të një krize ekonomike për shkak të mungesës së të ardhurave si pasojë e pandemisë së Koronavirusit.

Pique tashmë e ka njoftuar klubin se është i gatshëm të qëndrojë deri në vitin 2024, por duke ulur pagën aktuale.