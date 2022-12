“Vetëvrasje” në fund, Erzeni barazon Partizanin në kohën shtesë!

Partizani “hedh në erë” një fitore e cila dukej e sigurt teksa të kuqtë po kryesonin me dy gola diferencë, por që në fund ndeshja në “Niko Dovana” ndaj Erzenit u mbyll në barazimin spektakolar 3-3, me shijakasit që vijojnë ecurinë pozitive teksa nuk njohin humbje në pesë ndeshjet e fundit. Sfida në fakt nisi në “malore” për të kuqtë duke qenë se e panë veten në disavantazh në minutën e tetë pasi një goli të Nonatos.

Megjithatë, reagimi ishte i menjëhershëm dhe pas pesë minutave për të rikthyer ekuilibrat mendoi Tedi Cara që realizoi një gol mjaft të bukur nga distanca duke mos i lënë asnjë shans reagimi portierit Xhika. Ndërkohë, shansin më të mirë për të kaluar në avantazh, Partizani e pati në minutën e fundit të pjesës së parë ku të kuqtë fituan të drejtën e një 11-metërshi pas kontaktit të Xhikës me Mensah. Nga pika e bardhë u paraqit Xhuljano Skuka, por sulmuesi gaboi shënjestër dhe e dërgoi topin mbi kuadrat.

Gjithsesi, në fraksionin e dytë, Partizani ia doli të shënonte golin e dytë me anë të Arinaldo Rrapajt në minutën e 48-të. Shtatë minuta më pas, Skuka rikuperoi gabimin e pjesës së parë dhe pas një këmbëngulje të gjatë në zonën e shijakasve realizoi edhe golin e tretë të sfidës duke rikthyer qetësinë tek të tijtë.

Në minutat në vijim, shiu “rrëmbeu” skenën në “Niko Dovana” dhe ndeshja u ndërpre për disa minuta, por për fat të mirë sfida rifilloi. Gjithsesi, Erzeni nuk e kishte thënë fjalën e fundit dhe në kohën shtesë e cila ishte e konsiderushme për shkak të ndërprerjes nga shiu, gjetën golin e dytë me anë të Kadriut duke shkurtuar diferencat.

Në vijim, faktor u bë VAR dhe Erzeni fitoi penallti me Kahrimanovic që ekzekutoi saktë nga 11-metrat për t’i dhuruar një pikë të artë të tijve. Pas këtij rezultati spektakolar, Erzeni mbetet në vend të tretë me 21 pikë ndërsa Partizani është në vend të parë me 23 pikë, një më shumë se Tirana, por me bardheblutë që kanë një ndeshje më pak në llogari.