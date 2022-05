Vidal drej Flamengos, Maia: E mirëpresim, nuk di të flas për bisedimet

Thiago Maia ka folur për mundësinë e kalimit të Arturo Vidal te Flamengo. Në një intervistë të dhënë për mediet braziliane mesfushori thekosi se lojtari i Inter është shumë i mirë dhe se do bënte diferencën te ekipi i tyre.

“Çdo lojtar që do vinte te Flamengo do jepte një kontribut të madh, akoma më shumë kur flitet për një lojtar si Vidal, i cili ka luajtur në skuadrat më të mirë në Europë. Nuk e di se si po ecin bisedimet, por nëse do të vijë do të jetë i mirëpritur.”-deklaroi Maia.

Kontrata e mesfushorit me Inter përfundon këtë verë dhe duket se rinovimi nuk është më një mundësi. Vidal ka luajur këtë sezon në 26 ndeshje në Seria A dhe në to ka shënuar vetëm një gol dhe ka dhënë edhe një asist.