VIDEO/ 60 minuta me 10 lojtarë, Barcelona heroike përmbys Osasunën, shkon +5 nga Reali

Fitore e madhe e Barcelonës në Pamplona kundër Osasunës. “Blaugranat”, edhe pse e nisë keë ndeshjen, duke pësuar gol dhe mbetur me 10 lojtarë më pas (Leëadoëski mori dy kartonë të verdhë), ia dolën të përmbysnin shifrat dhe të fitonin në fund 2-1 një takim që thuajse e kishin humbur. Pedri dhe “perla” e Raphinase bënë të pavlefshëm golin e Garcias.

Zhbllokohet shumë shpejt sfida e Pamplonas mes Osasunës dhe Barcelonës për javën e 14-të të La Ligas. Pa u mbushur gjashtë minuta lojës, vendësit morën epërsinë me golin e Garcias në zhvillimet e një goditjeje këndi. Të kota pretendimet e “blaugranave” për parregullsi më momentin e shënimit, e ligjshme festa e vendësve.

Çfarë gabimi nga Robert Lewandowski po u mbushur gjysmë ore lojë. Sulmuesi polak, i cili ishte ndëshkuar me karton të verdhë më herët, bën një ndërhyrje të panevojshme ndaj mbrojtësit, veprim që nuk falet nga Gil Manzano, që i nxjerr të dytin të verdhë e rrjedhimisht kartonin e kuq.

Nis me gol pjesa e dyta në Pamplona. Një top rrafsh me topin i hedhur nga Jordi Alba në zonë, pasi kthehet nga mbrojtja bëhet asist për Pedrin, që në atë pozicion të volitshëm nuk mund të gabonte, 1-1.

Goli i barazimit ktheu qetësinë te Barça, që në fundin e sfidës dhuroi spektakël me një kombinim perfekt mes De Jong dhe Raphinas, me sulmuesin brazilian që shënoi një nga golat më të bukur në karrierë. Barcelona e kontrolloi me zgjuarsi lojën në minutat e fundit dhe në shtesë, duke marrë një fitore shumë të rëndësishme që e shkëput me 5 pikë nga Reali ndjekës, që ka një ndeshje më shumë për të luajtur.