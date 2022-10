VIDEO/ +700, Messi ndryshon “prefiks”! Tifozët në fushë për një foto me të

Sezoni i parë te PSG i mjaftoi Leo Messit të përshtatej me një realitet të ri pas një jetë të kaluar te Barcelona. Ylli argjentinas është rikthyer të shënojë, dhurojë asiste dhe dëfrehet në fushën e lojës.

PSG fitoi 0-3 përballë Ajaccio, kampionët e Francës vijojnë të jenë të pathyeshëm në këtë sezon, teksa argjentinasi ishte protagonist me një gol fantastik dhe dy asiste për Kylian Mbappe.

Messi is the goat pic.twitter.com/BGU9cIesmh

The Messi and mbappe combination though 🔥🔥

35-vjeçari ndodhet në formë shumë të mirë, diçka shumë e nevojshme përpara nisjes së Kupës së Botës Katar 2022, kompeticion të cilin “pleshti” ëndërron dhe synon ta fitojë me Argjentinën e tij.

Ndërkohë, Messi bëhet lojtari i parë që përfshihet në 700 gola në ligat më të mira të Europës që kur mbahen statistikat e asistimeve. Shtatë herë fituesi i Topit të Artë numëron 486 gola dhe 214 asiste me Barcelonën dhe PSG-në në 556 ndeshje të zhvilluara!

3 fans manages to run into the pitch to Messi 😂🐐 pic.twitter.com/A3nEcBj1EA

— mx (@MessiMX30iiii) October 22, 2022