VIDEO/ Argjentina argëtohet para Botërorit, 5 gola në miqësoren e Abu Dhabit

Argjentina është gati për Kupën e Botës në Katar teksa edhe në testin e fundit miqësor, të besuarit e trajnerit Lionel Scaloni shkëlqyen pasi mposhtën me shifrat 0-5, Emiratet e Bashkuara Arabe. Në ndeshjen e zhvilluar në Abu Dhabi nuk pati histori dhe “Albicelestet” dominuan ndërsa në formë të shkëlqyer u shfaq Angel Di Maria.

Lojtari i Juventus në Serie A shënoi dy gola dhe asistoi një tjetër për Lionel Messin teksa kombëtarja amerikano-latine shënoi katër gola në fraksionin e parë. Në pjesën e dytë, Argjentina mendoi për të “mbrojtur” yjet dhe trajneri Scaloni bëri zëvendësime të shumta ndërsa në minutën e 60-të Joaquin Corrrea realizoi edhe golin e pestë për të vulosur triumfin 0-5.

Tashmë, vëmendja e Argjentinës spostohet te Kupa e Botës në Katar teksa Lionel Messi me shokë janë shortuar në Grupin C së bashku me Arabinë Saudite, Meksikën dhe Poloninë. Argjentina debuton në Botëror më datë 22 nëntor në sfidën ndaj Arabisë Saudite.

Kujtojmë se pas kësaj fitoreje, Argjentina e zgjat në 36 ndeshje ecurinë e saj pa humbje, ndërsa është tashmë vetëm dy ndeshje larg rekordit të Italisë që stopoi në 38 ndeshje pa pësuar disfatë.