VIDEO/ Arsenal i pandalshëm edhe në transfertë, Leeds “viktima” e radhës!

Arsenal mori fitoren e katërt radhazi në Premier League teksa mposhti mes shumë episodeve Leeds United në transfertë me rezultatin 0-1. Si fillim ndeshja nisi me probleme të energjisë çka sollën ndërprejrejn e saj pas vetëm dy minutave pasi gjyqtarët në fushë e kishin të pamundur të lidheshin me ata të VAR. Pas diçka më shumë se 30 minuta ndërprerje, sfida rifilloi teksa golin vendimtar të saj e shënoi Bukayo Saka në pjesën e parë të ndeshjes, saktësisht në minutën e 35-të, teksa vendasit patën mundësitë e tyre për të barazuar.

Në minutën e 64-të, Bamford gaboi krejtësisht nga pika e bardhë e penalltisë, me vendasit që nuk hoqën dorë nga pretendimet për golin e barazimit. Në fundin e lojës, Gabriel u ndëshkua me karton të kuq ndërsa arbitri akordoi 11-metërsh. Por, pas ndërhyrjes së VAR, ndryshoi gjykimi i arbitrit dhe Gabriel i shpëtoi të kuqit ndërsa vendasit nuk patën mundësinë për një tjetër penallti.

Në këtë formë, Arsenal shkon në kuotën e 27 pikëve, plus katër nga ndjekësit e Manchester Cityt teksa të besuarit e trajnerit Mikel Arteta konfirmojnë objektivin e tyre ndeshje pas ndeshje, kërkojnë të riktehen te titulli në Premier League. nga ana tjetër, pas kësaj disfate, Leeds renditet në vendin e 15-të me 9 pikë.