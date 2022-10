VIDEO/ Arsenal nuk fal në transfertë, Romën e nderon Belotti

Janë mbyllur ndeshjet e orës 18:45 në Europa League dhe Conference League. Arsenal mori një fitore minimale me rezultatin 0-1 në transfertë ndaj Bodo/Glimt. Autori i golit për vendasit ishte Bukayo Saka në pjesën e parë të ndeshjes, teksa në vijim të besuarit e trajnerit Mikel Arteta menaxhuan më së miri avantazhin.

Pas këtij suksesi, Topçinjtë prekin kuotën e nëntë pikëve në tre ndeshje të luajtura teksa mbajnë vendin e parë në Grupin A teksa Bodo/Glimt renditet e dyta me katër pikë. Në këtë grup bëjnë pjesë edhe PSV me Zurich.

Ndërkohë, Roma nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 në transfertë ndaj Betis. Spanjollët shënuan të parët me anë të Canales në pjesën e parë, por të besuarit e trajnerit Jose Mourinho barazuan në të dytën falë Belottit. Sakaq, në fraksionin e parë italianëve iu anulua edhe një gol në pjesën e parë, po nga Belotti.

Gjithsesi, kjo pikë i bën mjaft punë Romës që kanë në duar fatin e tyre teksa renditen aktualisht të tretët në Grupin C me katër pikë, po aq sa edhe Ludogorets i vendit të dytë po me katër pikë. Nga ana tjetër, Betis kryeson me 10 pikë, ndërsa grupin e mbyll, HJK me vetëm një pikë.

Ndërkohë, në Conference League bie në sy triumfi i Fiorentinës me rezultatin 5-1 ndaj Hearts. Ekipi italian ishte i papërmbajtshëm duke shënuar tre gola në pjesën e parë ndërsa në fraksionin e dytë pësuan një, por që për miqtë ky gol rezultoi vetëm për statistikë.

Pas këtij suksesi, Fiorentina ngjitet në kuotën shtatë pikëve dhe mban aktualisht vendin e dytë në Grupin A. Basaksehir udhëheq këtë grup me 10 pikë, teksa turqit fituan edhe ndaj RFS me rezultatin 3-0.

Europa League, Rezultatet dhe golat:

AEK Larnaca-Fenerbahce 1-2

Betis-Roma 1-1

Goli i anuluar i Romës:

Reagimi i Mourinhos:

Bodo/Glimt-Arsenal 0-1

Dynamo Kiev-Rennes 0-1

Feyenoord-Midtjylland 2-2

Nantes-Freiburg 0-4

Qarabag-Olympiacos Piraeus 0-0

Royale Union-Braga 3-3

Conference League, Rezultatet dhe golat:

Fiorentina-Hearts 5-1

Apollon-Alkmaar 1-0

Austria Vienna-Villareal 0-1

Basaksehir-RFS 3-0

Cluj-Slavia-Pragë 2-0

Djungarden-Gent 4-2

Partizan-Koln 2-0

Slovan Bratislava-Basel 3-3