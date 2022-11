(VIDEO) Arsenal triumfon në derbin e Londrës, mposht Chelsean dhe rikthehet në kryesim!

Pas disfatës turpëruese 4-1 kundër Brighton në fundjavën e kaluar, Chelsea i Graham Potter pëson të dytën humbje radhazi. Këtë herë në derbin e Londrës përballë Arsenal, teksa Blutë ishin të pafuqishëm për të reaguar pas golit të Gabriel.

Në një ndeshje ku munguan rastet e pastra, përjashto një mundësi të Gabriel Jesus në pjesën e parë, ishte pikërisht mbrojtësi i Topcinjve që vendosi sfidën teksa Chelsea provoi të zgjohej sidomos pas aktivizimit të Armando Brojës në minutën e 64-të.

Sulmuesi i kombëtares shkaktoi menjëherë pështjellim në zonën e Arsenal, por nuk gjeti mbështetjen e shokëve të skuadrës. Pas kësaj fitoreje, të besuarit e trajnerit Mikel Arteta rikthehen në krye të Premier League me 34 pikë, dy më shumë se ndjekësit e Manchester City. Nga ana tjetër, pas kësaj disfate, Chelsea mbetet në vendin e shtatë me 21 pikë, shumë larg kreut ndërsa humbet terren edhe për zonën Champions.

Chelsea-Arsenal 0-1

Nuk mungojnë nervat në fundin e ndeshjes, me Xhakën protagonist që “kapet” me Chalobah e me Kovacic

Menjëherë në aksion Broja, sulmues i kombëtares lëviz bukur në krah por në fund nuk gjen mbështetjen e shokëve

Goooool! Arsenal gjen avantazhin, Gabriel kalon në avantazh The Gunners!

Azpilicueta ndërhyn ashpër ndaj Martinellit:

Mundësia e Jesus: