VIDEO/ Balliu perfekt, përmbysje e çmendur e Rayos, Reali humb vendin e parë

Reali i Madridi pëson humbjen e parë sezonale në La Liga dhe ia shkakton pikërisht Rayo Vallecano, ku luan anësori i Kombëtares Shqiptare, Ivan Balliu. Një fitore e madhe e skuadrës nga rrethinat e kryeqytetit spanjoll, Madrit, që edhe pse shënoi e para, e pa veten në disavantazh në pjesën e parë, por sërish gjeti forca për të përmbysur rezultatin, duke fituar në fund 3-2. Ndeshje e madhe edhe për Balliun, që bëri gjithçka mirë në krahun e djathtë në të dyja fazat e lojës.

Shënoi fillimisht Comesana, por kthyen ndeshjen në favorin e Realit Modric me 11-metërsh dhe Militao, por pa u mbyllur pjesa e parë barazoi Garcia. Gjatë fraksionit të dytë, me ndihmën e sistemit VAR, Rayo gjeti golin e fitores me Trejon, nga pika e bardhë e penalltisë.

Reali, në përfundim të javës së 13-të zbret në vendin e dytë me 2 pikë më pak se Barcelona.

Golat e ndeshjes:

Reali i Madridin pëson gol që në minutën e pestë në sfidën me Rayo Vayecanon, që po zhvillohet në “Vallecas”. Një sulm i shpejtë i vendësve, u konkretizua me golin e Santi Comesanas, që nuk i dha asnjë shans portierit Courtois.

37′ -Rikthehet baraspesha në “Vallecas”. Asensio pengohet në zonë dhe vetëm pasi gjyqtari kryesor pa pamjet në sistemin VAR akordoi penallti, të cilën e shndërroi në gol Modric.

Vetëm katër minuta më vonë Militao realizoi të dytin për Realin, që përmbys rezultatin.

Çmenduri në Vallecas, pa u mbyllur pjesa e parë barazojnë vendësit pas një aksioni të gjatë.

Nuk kanë fund emocionet në kë ndeshje. Gjyqtari kryesor akordon 11-metërsh me ndihmën e sistemit VAR në favor të Rayos. Courtois pret goditjen e parë të Treyos, por arbitri urdhëron përsëritjen e saj. Në të dytë belgu s’mundi të bënte asgjë.