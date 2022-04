VIDEO/ Mjafton goli spektakolar i Messit, PSG feston titullin e 10-të kampion

Paris Saint-Germain feston mbrëmjen e sotme titullin e tetë kampion në dekadën e fundit dhe titullin e 10-të në Ligue 1, duke barazuar skuadrën e Saint Etienne pas 41 vitesh.

PSG e feston titullin kampion në ndeshjen kundër Lens që u mbyll me barazimin 1-1, ndërsa ishte Lionel Messi, autori i golit të vetëm për parizienët dhe njëkohësisht ishte ai, i cili i dhuroi festën mbrëmjen e kësaj të shtune ekipit të Mauricio Pochettinos, me trajnerin argjentinas që feston sot titullin e parë kampion në një kampionat.

Ndeshja u dominua e gjitha nga vendasit, megjithatë goli erdhi vetëm në minutën e 68’, kur Messi realizoi në portën e Leca-s, pas një asisti nga Neymar.

Duhet theksuar se kundërshtarët luajtën me një lojtar më pak që nga minuta e 57’, kur Danso mori kartonin e dytë të verdhë dhe la fushën e lojës. Ndonëse luajti për mbi 30 minuta me 10 lojtarë, ekipi i Lens mori barazimin në minutën e 88’ me Jean.

Ndeshja e raundit të 34-të u mbyll me barazimin 1-1 dhe matematikisht ekipi i PSG-së siguroi titullin kampion të sezonit 2021-2022, ndërsa deri më tani ka grumbulluar 78 pikë, teksa Lens renditet në vend të shtatë me 54 pikë.