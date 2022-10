VIDEO/ Barça “shtyp” Bilbaon, Dembele njeriu i ndeshjes me një gol dhe tri asiste

Barcelonës iu deshën më pak se 12 minuta lojë për të zhbllokuar takimin përballë Atheltic Bilbaos. Në fakt, Dembele do të kishte merituar një gol edhe më të bukur në tentativë me parë, që u ndal nga portieri i skuadrës baske. Në vijim të aksionit, Lewandowski krosoi bukur në qendër, aty ku sulmuesi francezi gjeti momentin e duhur për të goditur më kokë, me topin që përfundoi në rrjetë, 1-0.

Vetëm pesë minuta më vonë, Sergi Roberto përmbylli e gol një kundërsulm të shpejtë të “bluagranave”, që i japin një goditje të rëndë kundërshtarit që në start, 2-0.

Goditjen e radhës Atheltic Bilbao do ta merrte në të 22-tën nga këmbët e Lewandowskit.

Me ndeshjen praktikisht të përfunduar, Barcelona e administroi epërsinë e trefishtë, madje në minutën e 74-t shënoi edhe golin e katërt me Ferran Torresin, i shërbyer nga Dembele.

Dëmtimi i Sergi Robertos e la Barcelonën në inferioritet në minutat e fundit (Xavi i kishte kryer të gjitha ndërrimet), por rezultati mbeti i pandryshuar, me gjithë përpjekjet e skuadrës së Bilbaos për të shënuar të paktën golin e nderit.