Video/Barcelona me fat De Jong barazon shifrat

Reali i Madridit gjen në epërsinë në El Clasicon që po zhvillohet aktualisht në Riyad të Arabisë Saudite, falë Vinicius Jr njeriut të momentit që shfrytëzoi asistin e Benzema për të mposhtur Ter Stegen dhe zhbllokuar shifrat në gjysmëfinalen e parë të Superkupës së Spanjës. Këtë supersfidë keni mundësi ta ndiqni live në Supersport 3.

Megjithatë kundërpërgjigjia e Barcelonës erdhi shpejt me Luk De Jong që në minutën e 42-të shfrytëzoi një pasiguri në mbrojtjen madrilene dhe me pak fat barazoi shifrat në 1-1 rezultat me të cilin u mbyll edhe pjesa e parë.