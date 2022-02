VIDEO/ Bayern kthehet në vitin 1975, Bochum i shënon katër gola në një pjesë

Bayern Munich ka pësuar një disfatë historike në transfertë ndaj Bochum teksa është mposhtur me rezultatin 4-2. Vendasit i shënuan të katër golat në pjesë të parë, teksa bavarezët nuk pësonin një sasi të tillë golash prej vitit të largët 1975, kohë kur Eintracht Frankfurt i ndëshkoi plot gjashtë herë. Ndërkaq, sa i takon kronikës së ndeshjes, bavarezët ishin ata që kaluan të parët në avantazh me anë të Robert Lewandowskit në minutën e nëntë.

Megjithatë, vendasit nuk u “trembën” nga gjigandët bavarezë teksa pas pesë minutash barazuan rezultatin, ndërsa në shtatë minutat e fundit të pjesës së parë, gjetën edhe tre herë të tjera rrugën e rrjetës duke shtangur miqtë.

Bayern ndërkohë u mundua të reagonte në fraksionin e dytë, teksa shënoi sërish Lewandowski, por që goli i mjaftoi vetëm për statistikë polakut pasi në fund Bochum mori fitoren e merituar dhe historike. Gjithsesi, edhe pas kësaj disfate, Bayern Munich mbetet në vendin e parë me 52 pikë, ndërsa Bochum ngjitet në vendin e 11-të me 28 pikë.

Sa i takon ndeshjeve të tjera të Bundesligës, Borussia Monchenglabach kaloi me sukses ndeshjen shtëpiake ndaj Augsburg duke triumfuar me rezultatin 3-2, ndërsa Wolfsburg mposhti në transfertë Eintracht Frankfurt me rezultatin 0-2.