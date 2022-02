VIDEO/ Bayern Munchen fiton me përmbysje, Lewandowski i pandalshëm

Bayern Munchen nuk mund të gabonte dy herë radhazi në Bundesliga. Kampionët e Gjermanisë reaguan pas humbjes 4-2 përballë Bochum, dhe sot thyen 4-1 në shtëpi Greuther Furth.

💪 @FCBayernEN roared back in the second half for victory!#FCBSGF 4-1 pic.twitter.com/cAx1ZG2wNm

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 20, 2022