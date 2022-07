VIDEO/ Beckham junior bën krenar babain, gol spektakolar nga goditja e dënimit!

Një nga specialistët më të famshëm të goditjeve të dënimit në botën e futbollit ka qenë dhe mbetet ende, David Beckham. Ish-futbollisti i Manchester United dhe Real Madrid ishte gjithnjë një rrezik konstant për portierët sa herë pozicionohej tek topi për të ekzekutuar një goditje dënimi.

Por, kjo dhunti duket se është trashëguar më së miri edhe tek djali i Beckham, Romeo. Ky i fundit ishte protagonist në ndeshjen e kampionatit amerikan MLS, Next Pro League, teksa aktivizohet me Inter Miami 2 (president i klubit është David Beckham). Në sfidën ndaj Orlando City B, Romeo mori përsipër ekzekutimin e një goditje dënimi nga një distancë e konsiderueshme, por edhe nga një pozicion shumë i vështirë.

Megjithatë, gjithçka shkoi sipas planit dhe 19-vjeçari shënoi një gol vërtet të bukur duke marrë komplimentet e babait i cili në rrjetet sociale tregoi se ishte ndjerë shumë krenar. Tashmë, mbetet për t’u parë nëse Romeo do të vazhdojë të rritet në gjurmët e të atit, teksa ende nuk e ka ndarë nëse do të bëhet një profesionist në futboll, edhe pse talenti me siguri nuk mungon.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022