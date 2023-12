VIDEO/ Bologna surpriza e radhës në Kupën e Italisë, përmbys dhe eliminon Interin

Inter eliminohet në 1/8-at e Kupës së Italisë, ndërsa u mund me përmbysje me rezultatin 1-2 nga Bologna në kohën shtesë, me “kuqeblutë” që kalojnë në fazën çerekfinale.

Ndeshja u dominua në pjesën më të madhe nga vendasit, megjithatë në fund ishin miqtë ata që fituan, duke eliminuar fituesit e dy sezoneve të fundit të këtij trofeu.

Pjesa e parë u mbyll me porta të paprekura, teksa në minutën e 65’ Inter fitoi penallti pasi Corazza preku topin me dorë, megjithatë Lautaro Martinez u ndal në goditjen nga pika e bardhë nga Ravaglia.

Koha e rregullt u mbyll me barazimin 0-0, me ndeshjen që shkoi në shtesë.

Pikërisht në nisje të shtesës, në minutën e 92’ Carlos Augusto kaloi Interin në avantazh.

Megjithatë në minutën e 112’ Bologna barazoi, me Beukema që gjeti rrugën drejt rrjetës pas një asisti spektakolar nga Zirkzee.

Vetëm katër minuta më pas, Zirkzee u bë sërish protagonist, duke kaluar bukur mbrojtjen e Interitd he duke i dhuruar asist Ndoye, i cili e finalizoi topin në rrjetë dhe përmbysi “zikaltërit”.

Kështu pasi Frosinone eliminoi Napolin, tashmë Bologna u bë surpriza e radhës duke eliminuar Interin dhe duke kaluar në çerekfinale të Kupës së Italisë.

Inter-Bologna (1-2)

116-‘Goool! Zirkzee kalon bukur mbrojtjen e Interit dhe ia pason topin Ndoye, i cili lë pas Auderon dhe përmbys Interin.

112′-Goool! Pas një asisti të bukur nga ana e Zirkzee, Beukema e dërgon topin në rrjetë dhe barazon për Bologna-n.

92′- Goool! Pas krosimit të topit nga Dimarco, Carlos Augusto godet me kokë dhe realizon për Interin.

65′-Inter fiton penallti pas prekjes së topit me dorë nga Corazza, por Lautaro humbet goditjen nga pika e bardhë e penalltisë, sulmuesi i Interit ndalet nga Ravaglia.

53’-Asllani pason bukur, por Arnautovic nuk ia del të finalizojë siç duhet.

31′ – Dalje e shpejtë e Interit me Carlos Auguston që shërben në qendër, aty ku Frattesi gjuan menjëherë, por grushton portieri i Bolognës në këndore…

8′ – Asllani provon me një gjuajtje kros, por grushton portieri i Bolognës…

Ndërsa jemi në prag të sfidës, në të cilën skuadrat do të diskutojnë për një vend në fazën çerekfinale, trajnerët Inzaghi dhe Motta kanë vendosur edhe formacionet si do zbresin në fushën e lojës, me mesfushorin e kombëtares shqiptare, Kritjan Asllanin që do e nisë këtë takim nga minuta e parë.

Formacionet zyrtare:

Lexo edhe: