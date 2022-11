VIDEO/ Brazili fiton dhe pret biletën e kualifikimit, Zvicra luan për gjithçka ndaj Serbisë

Brazili vuan, por fiton në ndeshjen e dytë të Grupit G ndaj Zvicrës. Në stadiumin 974 të Dohas, Selecao triumfoi me rezultatin 1-0, teksa heroi i brazilianëve në këtë ndeshje ishte mesfushori Casemiro që shënoi në minutën e 83-të një gol vërtetë të bukur. Një realizim që në fakt rezultoi si goli që kualifikon Brazilin për në raundin pasardhës teksa tashmë Zvicrës i duhet të luajë gjithçka për gjithçka ndeshjen pasardhëse, atë me Serbinë.

Sa i takon kronikës së ndeshjes, pjesa e parë nuk i përmbushi pritshmëritë të paktën në lidhje me Brazilin që vuajti të gjente hapësirat në mbrojtjen e zvicerianëve. I vetmi rast i rrezikshëm u regjistrua në minutën e 27-të, kur Vinicius Junior u gjend i zbuluar në zonë pas një harkimi perfekt të Raphinhas. Por, sulmuesi i Real Madrid nuk pati qetësinë e duhur për ta dërguar topin në rrjetë dhe goditi keq me portierin Sommer që e ndali në pozicion.

Ndërkohë, në minutën e 44-të, u regjistrua edhe një episod interesant që në fakt nuk kishte lidhje me atë që prodhoi fusha e lojës teksa në impiantin 974 të Dohas ikën dritat. Por, mungesa e energjisë elektrike zgjati për vetëm pak sekonda pasi shumë shpejt u rikthye normaliteti.

Sakaq, fraksioni i dytë nis më vrullshëm me skuadrat që kërkuan fitoren. Fillimisht, ishte mundësia e Zvicrës me Ëidmer që pasoi në zonë, por që shokët e tij nuk përfituan nga një rrëmujë para zonës së portierit Allison ndërsa nga ana tjetër, Brazili u kundërpërgjigj me Richarlison që vetëm disa centimetra e ndanë nga goli pas një harkimi perfekt të Vinicius Junior.

Ndërkaq, në të 64-tën, pesë herë Kampionët e Botës gjetën rrugën e rrjetës me anë të Vinicius, por festa u ndal pas disa sekondave si pasojë e një pozicioni jashtë loje të Richarlison, i cili ishte aktiv në aksionin e golit.

Megjithatë, festa në minutën e 83-të nuk mund të ndalej nga askush pasi Casemiro realizoi një gol mjaft të bukur. Mesfushori i gjendur në zonë, goditi fluturimthi pa u menduar dy herë teksa e dërgoi topin në një zonë ku portieri Sommer nuk kishte asnjë mundësi reagimi.

Deri në fund rezultati nuk ndryshoi dhe Brazili pret biletën për në fazën me eliminim direkt pas gjashtë pikëve të plota në dy ndeshjet e para, ndërsa nga ana tjetër Zvicra me tre pikë luan kualifikimin ndaj Zvicrës, aty ku helvetëve do t’i mjaftonte edhe një barazim për të kaluar më tej.

Brazil-Zvicër 1-0

Kronika e ndeshjes:

83′ Tashmë festa vlen! Brazili gjen golin e avantazhit me anë të Casemiro i cili godet fluturimthi brenda zone dhe nuk i jep shans reagimi portierit Sommer

64′ Brazili shënon me anë të Vinicius Junior, por festa ndalet nga ana e VAR që sinjalizon për pozicion jashtë loje të Richarlison që mori pjesë në aksionin e golit

56′ Kundërpërgjigjet Brazili, Richarlison shumë pak centimetra larg kontaktit me topin pas pasimit të Vinicius Junior

53′ Pjesa e dytë nis me Zvicrën më kërkuese, Xhaka pason për Widmer në krah që pason në zonë dhe më pas dy lojtarë zvicerianë nuk përfitojnë

44′ Ikin dritat edhe në Katar! Ndeshja mes Brazilit dhe Zvicrës u ndal për pak sekonda në stadiumin 974 në Doha ikin dritat

27′ Vjen kërcënimi i parë brazilian në portën e zvicerianëve, Vinicius Junior shpërdoron një mundësi të artë teksa portieri Sommer bën detyrën