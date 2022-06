VIDEO/ Broja ngre në peshë kuqezinjtë, zhbllokon sfidën me një penallti perfekte

Në një “Air Albania” që “zien” nga tifozëria kuqezi, Shqipëria sfidon Izraelin në ndeshjen e dytë në grup, në Ligën e Kombeve, ku do të synojë fitoren e parë, që do të ngjiste kuqezinjtë në krye të renditjes.

Shqipëri-Izrael 0-0

Kronika e ndeshjes:

45’+1 – Gooooool. Armando Brojaaaaaa. Bomberi kuqezi shkon te pika e bardhë dhe ekzekuton në mënyrë perfekte, duke dërguar topin në rrjetë. Shqipëria në avantazh në fundi ne pjesës së parë.



45’ – Kombinim i bukur i kuqezinjve, me Balliun që hyn në zonë dhe shtyhet nga kundërshtari. Arbitri akordon penallti për Shqipërinë.



40’ – Mjaft i frymëzuar Armando Broja, që bën disa driblime dehëse ndaj mbrojtësit Vitor dhe futet në zonë, por tregohet më egoist se duhet dhe gjuan vetë, duke gjetur trupin e kundërshtarit.



36’ – Kundërsulm mjaft i shpejtë i kuqezinjve me Bajramin, që shërben keq për Brojën, i cili gjithsesi ia del të lirohet dhe godet, por topi grushtohet nga portieri izraelit.



29’ – Kërcënojnë izraelitët me një skemë nga goditja e këndit. Vitor harrohet i lirë në zonë dhe gjuan, por topi shkon ngjitur me shtyllën. Jemi me fat.



27’ – Kërcënojnë sërish kuqezinjtë me një krosim nga këndi, por Ismajli nuk arrin të gjejë portën kundërshtare.



26′ – Krosim i Veselit për brojën, që zgjatet, por nuk e arrin topin. Vijon aksionin Balliu, por gjithçka mbyllet me një këndore.



20’ – Tjetër krosim për Uzunin, që e merr mirë, por topi gjen një prekje me dorë të kundërshtarit. Arbitri jep penallti, por më pas shkon e rishikon aksionin në VAR dhe anulon vendimin e tij të parë.



19’ – Tjetër shpërthim i Brojës, që shërben për Uzunin, i cili ndalet nga një e shtyrë, por për arbitrin nuk ka penallti.



17’ – Broja merr një top në gjysmëfushën kundërshtare dhe shpërthen drejt portës, por ndalet me një ndërhyrje nga mbrapa. Faull për kuqezinjtë dhe karton i verdhë për izraelitët. Nga goditja e dënimit provon Ismajli, por topi shkon mbi kuadrat.



10’ – Zbritje e shpejtë e izraelitëve, që provuan me një goditje të Abada, por topi shkoi jashtë kuadratit.



– Starton sfida në “Air Albania”, me kuqezinjtë që nisin topin e parë…



Formacioni zyrtar i Shqipërisë:



Izraeli (4-3-3): Marciano, Leidner, Miguel Vitor, Goldberg, Dasa, Jaber, Peretz, Karzev, Solomon, Weissman, Abada