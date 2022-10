VIDEO/ Cavani gjen golat e parë në La Liga, Valencia merr një pikë në derbi

Dy golat e Edinson Cavanit nuk i mjaftuan Valencias të merrte pikët maksimale në derbin ndaj Elches së vendit të fundit. Skuadra e Gennaro Gattusos ngeci në një barazim 2-2 në “Mestalla”, sfidë ku “El Matador” realizoi golat e parë në La Liga.

Elche kaloi në avantazh në minutën e 29’ falë një penalltie të saktë të Pere Milla, ndërkohë që një tjetër penallti u akordua 12 minuta më vonë, këtë radhë për Valencian. Cavani nuk gaboi nga pika e bardhë, teksa në minutën e shtatë shtesë të pjesës së parë kaloi ekipin e tij në avantazh.

Bomberi uruguaian realizoi me kokë pas krosimit të portugezit Almeida, por skuadra udhëtuese evitoi humbjen me golin e shënuar në minutën e 65’. Sërish Pere Milla autori i golit, këtë radhë me kokë.

Valencia u hodh në sulm në kërkim të fitores, por Elche – ekipi i vetëm pa fitore në La Liga – u mbrojt mirë dhe siguroi një pikë me vlera në lidhje me objektivin mbijetesë. Ndërkohë, skuadra e Gattusos renditet në vend të shtatë me 14 pikë.