VIDEO/ Cavani zihet me tifozët në ndeshjen e fundit me fanellën e Man. United

Manchester United e mbylli sezonin me një tjetër humbje, e 12-a sezonale, këtë herë me shifrat 1-0 në transfertën londineze ndaj Crystal Palace.

Tifozët e “djajve të kuq” nuk ngurruan të shprehin gjithë zemërimin e tyre ndaj futbollistëve, teksa këta të fundit po hipnin në autobus.

Por nëse të gjithë zgjodhën heshtjen, Edinson Cavani nuk e kaloi lehtë, pasi reagoi ashpër ndaj disa pre tifozëve, që po hakërreheshin ndaj tij, teksa ishte duke u afruar te dera e autobusit.

Një gjest aspak i këndshëm i uruguaianit, që mbyll sezonin e dytë dhe me shumë mundësi të fundit me fanellën e “djajve të kuq”, pikërisht duke u zënë me tifozët.