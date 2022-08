VIDEO/ “Çdo ditë vetëm për Ronaldon flet”, Sterling “acarohet” me Sancho!

Cristiano Ronaldo është një personazh mjaft i diskutuar në botën e futbollit dhe mesa duket emri i portugezit është i preferuar edhe në kombëtaren e Anglisë. Jo më kot, pasi me “Tre Luanët” luan Jadon Sancho, i cili stërvitet çdo ditë përkrah CR7 në klubin e Manchester United.

Megjithatë, duke e marrë gjithnjë si shembull Ronaldon edhe në kombëtare, Sancho ka “acaruar” shokun e skuadrës, Raheem Sterling. Së fundmi, një video nga një grumbullim i mëparshëm i anglezëve tregon se si Sterling “tallet” me Sanchon ndërsa ky i fundit me ironi i kundërpërgjigjet nëse do një fanellë të Ronaldos

“Çdo ditë flet vetëm për Ronaldon, në rregull e kemi kuptuar që luan së bashku me atë”, shprehet Sterling. “E do fanellën e tij, thjesht më thuaj”, përgjigjet Sancho me ironi, duke shkaktuar të qeshura mes dyshes së sulmit të Anglisë.