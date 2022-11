VIDEO/ Centimetrat bëjnë diferencën, VAR “prish” festën e Haaland

Manchester City gjen avantazhin në ndeshjen ndaj Fulham. Vendasit zhbllokuan shifrat e ndeshjen me nëj gol të talentit Julian Alvarez në minutën e 16-të. Argjentinasi shfrytëzoi maksimalisht një asist të Gundogan, dhe pavarësisht pozicionit të vështirë gjeti koordinimin e duhur për ta dërguar topin në rrjetë. Ky ishte goli i tretë për Alvarez në këtë sezon të Premier League, me trajnerin Pep Guardiola që po i beson gjithnjë e më shumë 22-vjeçarit.

Manchester City merr një goditje të rëndë, teksa Joao Cancelo ndërhyn në mënyrë të gabuar brenda zonës duke shkatuar 11-metërsh, por penaliteti për The Citizens është edhe më i rëndë duke qenë se portugezi ndëshkohet me karton të kuq. Nga pika e bardhë e penalltisë, Pereira nuk fal dhe rikthen baraspeshën, 1-1.

Erling Haaland i aktivizuar në pjesën e dytë, gjeti golin në minutën e 74-të, me norvegjezin që kërceu për të realizuar një gol të bukur me kokë. Por, ishte sistemi VAR ai që prishi festën e sulmuesit dhe skuadrës së Cityt me rezultatin që mbetet 1-1.