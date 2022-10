VIDEO/ Çfarë perle realizon Uzuni! Shqiptari “çmend” tifozët në “Estadio Nuevo Los Carmenes”

Myrto Uzuni është kthyer sërish në protagonist për Granada-n.

Sulmuesi i kombëtares shqiptare të futbollit i ka dhuruar një super asist Puertas në minutën e 6’, me këtë të fundit që e ka dërguar topin në rrjetë me një goditje me kokë.

Granada është duke u përballur me Gijon në “Estadio Nuevo Los Carmenes”, me ekipin e shqiptarit që është në avantazh 3-0.

Ndërsa në minutën e 27’ sulmuesi “kuqezi” realizoi një super gol me kokë.

Çfarë perle realizon Uzuni në minutën e 50′! Shqiptari “çmend” tifozët në “Estadio Nuevo Los Carmenes”.