VIDEO/ Çfarë zhgënjimi Argjentina, shënon Messi, por Arabia Saudite përmbys rezultatin

Surprizën e madhe në këtë fillim botërori e bën Arabia Saudite. Përfaqësuesja nga Lindjen Mesme mposhti me përmbysje 1-2 Argjentinë në “Lusail Iconic Stadium”, duke I dhënë një goditje të madhe Lionel Messit me shokë, të cilëve nuk do t’u falet asnjë gabim në dy ndeshjet e mbetura kundër Poloninë dhe Meksikën.

Argjentina humbi një përballje që duhej ta fitonte pse jo me diferencë golash, teksa vetëm gjatë pjesës së parë iu anuluan tre gola për pozicion jashtë loje.

E zhbllokoi takimin Lionel Messi me një 11-metërsh të akorduar nga sistemi VAR, por dominimi i Argjentinës nuk u reflektua me gola të tjerë edhe për çështje fati.

Por fatin, nëse nuk e shfrytëzon, mund të të kthehet kundër. Sapo nisi pjesa e dytë, Arabia Saudite shënoi golin e barazimit me Al Sherhin dhe vetëm pesë minuta më vonë tundi rrjetën edhe Al Dawsari.

Edhe pse pati kohën e mjaftueshme për të kthyer rezultatit, Argjentina dështoi të shënonte qoftë golin e barazimit, duke marrë një goditje të rëndë që në start.

Argjentinë – Arabi Saudite 1-2

Shënues: (Messi 10′ 11-m. Martinez 26’/ Al Shehri 48′, Al Dawsari 53′)

Rastet pikante:

53′ – E pabesueshme! Al Dawsari shënon golin e dytë për Arabinë Saudite, 1-2. Argjentina në presion.

48′- Ndodh e papritura në “Lusail Iconic Stadium”, El Shehri kthen baraspeshën në rezultat, 1-1

28′ – Tjetër gol i anuluar nga VAR-i, këtë herë për pozicion jashtë loje të Lautaros.

22′ – Shënon të dytin Lionel Messi, por anulohet nga sistemi VAR.

10′ – Zhbllokohet shpejt sfida. Argjentina fiton një penallti pas ndërhyrjes së sistemit VAR. Godet Messi, 1-0.

2′ – Messi ndez sfidën që në minutën e dytë, goditja e tij ndalet me vështirësi nga portieri.

Argjentina debuton sot në Botërorin “Katar 2022” në sfidën përballë Arabisë Sauditë, që që zhvillohet në “Lusail Iconic Stadium”. Në fushë, që nga minuta e parë, shtatë herë fituesi i Topit të Artë, Lionel Messi, i cili luan Botërorin e pestë me shpresën se mund ta fitojë këtë trofe madhor, i vetmi që i mungon palmaresit të tij.

Si sulmues të parë Scaloni ka zgjedhur Lautaro Martinezin e Interit, ndërsa forca të tjerë në fazën sulmuese do të jenë edhe Di Maria e Papu Gomez.