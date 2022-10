VIDEO/ Chelsea fiton me goleadë, por tifozët e Vllaznisë “triumfojnë” në tribuna

Vllaznia mposhtet thellë me rezultatin 8-0 përballë Chelsea-t, në Londër, në ndeshjen e raundit të dytë të fazës së grupeve të Championsit. Në fakt, nuk është se pritej ndonjë surprizë përballë një prej skuadrave të grupit, megjithatë vajzat kuqeblu bënë shumë pak për të përballuar këtë kundërshtar.

Katër gola shënoi Kerr, tre Harder dhe një Svitkova. Sfida tjetër e grupit, ajo mes Realit të Madridit dhe PSG-së u mbyll pa gola. Kryeson grupin Chelsea me gjashtë pikë të plota, Reali i Madridit ndjek me katër pikë, PSG një pikë dhe mbyll Vllaznia me zero pikë.

Përtej disfatës, tifozë shqiptarë të kampiones së Shqipërisë e kanë “ndezur” stadiumin me thirrjet e vazhdueshme “Vllazni, Vllazni!” dhe “O sa mirë me qenë shqiptar!”. Ndeshja madhe u ndërpre për pak çaste për shkak të flakadanëve dhe tymueseve të hedhura nga shqiptarët e shumtë në stadium.

Chelsea – Vllaznia 8-0 (Kerr 10′, 37, 57′, 60′, Harder 39′ 71′, 88, Svitkova 78′)

10′ – Nuk rezistojnë gjatë vajzat kuqeblu, Samantha Kerr i jep epërsinë Chelsea-t.

– E pamundur për Vllazninë të përballojë furinë e Chelseae-t. Brenda dy minutave (37’, dhe 39’) vendaset shënojnë edhe dy gola të tjerë me Kerr dhe Harder, 3-0

– Pjesa e dytë nis me dy gola të tjerë për Chelsea-n, e papërmbajtshme Samantha Kerr (57′, 60′).

-71′ – Nuk ka më histori, Chelsea realizon të gjashtin.

78′ – Tjetër gol i shënuar nga Chelsea, këtë herë me “firmën” e Svitkovas.



88′ – Të tetin dhe të tretin personal e realizon Harder.

Vllaznia e futbollit për femra vijon të përjetojë një moment magjik, teksa pas sfidës historike në grupet e Champions league ndaj Realit të Madridit në “Loro Boriçi”, këtë mbrëmje do të zbresë në Londër për t’u përballur me Chelsea-n.

Sfida Chelsea-Vllaznia luhet në “Kindsmeadow Stadium” të Londrës, ku pritet të ketë një numër të konsiderueshëm tifozësh shqiptarë dhe do të transmetohet live në youtube, në linkun e mëposhtëm:

Formacionet zyrtare:

