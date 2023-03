VIDEO/ Chelsea koleksionon fitoren e dytë radhazi, Tottenham “frikësohet” në fundin e lojës

Chelsea regjistroi fitoren e dytë radhazi në kampionat, teksa mundi në “King Powers Stadium” Leicester me shifrat 1-3. Blutë e Londrës ishin imponues dhe në të 11-ën, Chilwell kaloi në avantazh skuadrën e Potter. Londinezët realizuan me Felix dhe të dytin, por VAR i hoqi festën portugezit. Edhe pse “dhelprat” barazuar me Daka, në kohësn shtesë të pjesës së parë Chelsea mori përsëri avantazhin me Havertz.

Në pjesën e dytë, përsëri blutë ishin më kërkues dhe Mudryk e gjeti rrjetën. Por sërish teknologjia i ndali festën. Pak minuta më vonë ukrainasi shërbeu për Kovacic, i cili shënoi dhe golin e tretë, duke mbyllur llogaritë e kësaj sfide. Vendasit e mbyllën ndeshjen me 10 lojtarë, pas daljes me të kuqe të Faes. Belgu u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në fundin e kohës së rregullt. Chelsea ka nisur ngjitjen në vendin e 10-të me 37 pikë, ndërsa Leicester rrezikon jo pak. Aktualisht Leicester ndodhet me vetëm 24 pikë shumë pranë zonës së rënies nga Premier League.

Lexo edhe:

Tottenham është rikthyer tek fitorja në Premier League, duke mundur Nottingham me rezultatin 3-1. Skuadra e Contes shënoi që në fillimin e lojës me Richarlison, por VAR i mohoi golin për një pozicion të parregullt. Megjithatë, londinezët shënuan në të 19-tën me kapitenin Kane. Avantazhi i dha qetësinë vendasve që pak pas gjysmë ore lojë fituan një penallti, që u kthye në gol po nga Kane.

Në pjesën e dytë Tottenham shënoi dhe të tretin, me Son. Në minutat e fundit, skuadra mike shënoi dy gola. Fillimisht në të 81-ën Worrall ngushtoi diferencën e rezultati, ndërsa në kohën shtesë Ayew humbi një 11-metërsh. Skuadra e Contes bën kthesën pas momentit jo të mirë që po kalon, teksa shkon në kuotën 48 pikëve, duke u pozicionuar në vendin e katërt të Premier League. Në anën tjetër, Nottingham e sheh veten në vendin e 14-të me 36 pikë.

Everton iu fal një goli të shënuar në sekondat e para të ndeshjes ndaj Bretford. McNeil kaloi vendasit në avantazh që në fillimin e lojës, duke i dhënë qetësinë skuadrës së tij, që në fundin e pjesës së parë shënoi sërish, por këtë herë Gray e kishte marrë topin me dorë. Tre pikë për ekipin nga Liverpool që rikthehet tek suksesi pas tre ndeshjesh dhe tani e sheh veten në kuotën e 25 pikëve, duke lënë zonën e ftohtë, ndërkohë që Brendford pozicionohet i nënti me 38 pikë.

Në barazim 2-2 u mbyll takimi mes Leeds dhe Brighton. Miqtë realizuan të parët me anë të Mac Allister, ndërsa për vendasit Bamford vuri baraspeshën pa u mbyllur pjesa e parë. Në fraksionin e dytë Harrison shkaktoi autogol në të 61-ën, por më pas e shleu vetë gabimin, duke realizuar golin e dytë për Leeds, e duke i dhënë skuadrës së tij një pikë.