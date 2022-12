VIDEO/ Çmeduri në Buenos Aires, sheshi kryesor pushtohet nga tifozët

Fitorja e Argjentinës në Botërorin e Futbollit, këtë të diel (mposhti 4-2 me penallti Francës, me 120 minutat lojë që përfunduan 3-3), çoi në ekstazë milona argjentinas, veçanërisht në Buenos Aires.

Një valë çmendurie dhe gëzimi për arritjen e pabesueshme të të besuarve të Lionel Scaloni premton një natë të bardhë në kryeqytetin argjentinas, siç tregojnë pamjet. Vështirë se do të ketë gjumë në këtë moment historik për vendin latino-amerikan.

Live look at Buenos Aires right now 🤯🤯 pic.twitter.com/bQBenwiLtH

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 18, 2022