VIDEO/ Criscito “eklipson” Insignen e Bernardeschin me një gol spektakolar

Kanadezët e Torontos bënë një merkato të bujshme këtë verë, duke marrë dy sulmuesit e kombëtares italiane, Lorenzo Insignen dhe Federico Bernardeschin, si dhe ish-kapiteni ne Genoas Domenunco Crisciton.

E nëse dy të parët e nisën spektaklin herët, për cilësitë teknike që disponojnë, por edhe rolin në fushë, këtë herë ka qenë radha e Criscitos të “eklipsojë” patriotët e tij me një gol spektakolar nga jashtë zone.

Në sfidën ndaj New England Revolution, Criscito shënoi golin e barazimit 2-2, me një goditje nga jashtë zone, duke dërguar topin direkt në trekëndëshin e portës së miqve, ndërsa më herët kishte shënuar edhe Bernardeschi me penallti.